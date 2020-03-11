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354 وفاة.. والشرطة تهدد باعتقال مروجي الإشاعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

فيما ارتفع عدد الوفيات بكورونا الجديد في إيران إلى 354 حالة، وتجاوز المصابون 9 آلاف شخص، أكد مسؤول أمني إيراني عزم السلطات التصدي بحزم لمروجي الإشاعات المرتبطة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أمس، عن نائب قائد قوى الأمن الداخلي بطهران العميد حميد هداوند تأكيده على أن الشرطة ستتصدى بحزم لمروجي الإشاعات حول فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال «في مثل هذه الظروف التي يحتاج المجتمع فيها إلى الهدوء، هناك للأسف أفراد يقومون بقصد أو بغير قصد عبر نشر قضايا في الأجواء الافتراضية بالمساس بالأمن والاستقرار النفسي للمجتمع، ما من شأنه إرباك الرأي العام»، وأكد أن «الشرطة ستتصدى بحزم لكل من يعرض أمن واستقرار المجتمع للخطر».

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 354 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى تسعة آلاف بعد تسجيل 958 إصابة جديدة، كما أعلن أن 2959 من المصابين قد تعافوا بالفعل.