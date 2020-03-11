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«دينيستون» مطورا رئيسا لمشروع الجزيرة في «أمالا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عينت «أمالا»، شركة التصميم والهندسة المعمارية الرائدة «دينيستون» مطورا رئيسا لمشروع «الجزيرة».

وقال الرئيس التنفيذي لأمالا نيكولاس نيبلز «نتطلع إلى التعاون مع المهندس الفرنسي البلجيكي جان ميشيل جاثي المعروف عالميا والحائز على جوائز عدة يقود تطوير الوجهة الاستثنائية وشركة دينيستون لتحقيق رؤيتنا الطموحة للجزيرة. فهنا سينطلق ضيوفنا في رحلة استثنائية تلهم شغفهم وتوقظ حواسهم من خلال التجارب الثقافية والإبداعات الفنية التي تدعم الأعمال الخيرية وجهود الاستدامة».

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ومشروع الجزيرة أحد المواقع الثلاثة الاستثنائية التي ستحتضنها «أمالا»، وسيوفر ملاذا هادئا لنخبة من مجتمع الفنون الاستثنائي ويزيدها سحرا وجمالا بالحدائق العربية الخضراء التي تزينها الأعمال والمنحوتات الفنية، وسيضم تصميم الجزيرة الرائع أربعة عناصر رئيسة تشمل متحفا للفنون المعاصرة وأكاديمية ومركزا للفنانين يتسم بأسلوب حياة الريفييرا الرائع وتجارب فنية تفاعلية وفرص إبداع للأعمال الفنية والمنحوتات.

وقال كبير المصممين لدى شركة دينيستون جان ميشيل جاثي «ستشكل وجهة الجزيرة جوهرة مكنونة مستوحاة من عالم الفنون تزدان بحدائقها الخضراء الغناء فتزداد روعة وجمالا. وستقدم أجواء رفاهية فاخرة وأسلوب حياة راقيا مع المناظر الطبيعية والمتاحف والمنشآت الفنية التي ستحتضن نخبة الفنانين لتغدو هذه الجزيرة ماسة متلألئة في جوف البحر الأحمر».

وأضاف «ستحتضن الجزيرة العديد من المراكز والمرافق لاستضافة المعارض الدائمة أو الموقتة والفعاليات الفنية. وستتألق الجزيرة بتصميمها الرائد لتصبح معلما عالميا بارزا سيخطف الأنظار، ذا منظر بديع حتى عند النظر إليه من السماء. وسيضم المشروع جميع العناصر الرئيسة المدرجة في المخطط بما في ذلك كافة المناطق والمرافق، ليقدم وجهة فريدة لم يسبق لها مثيل».

وسيشمل مشروع الجزيرة قرية الفنانين التي ستضم مجموعة متميزة من المتاجر الراقية والاستوديوهات والمحلات الحرفية وصالات العرض، بالإضافة إلى مرافق حديثة ستستضيف برامج حافلة على مدار السنة من الأعمال الفنية الإبداعية والتفاعلية لتشكل مركزا حيويا للفنون والثقافة.