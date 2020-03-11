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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.



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