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تطوير النكاسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة أمس في إزالة 114 عقارا ، وذلك ضمن المرحلة السادسة لمشروع تطوير حي النكاسة العشوائي.



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