مليون ريال لمن يدل على مكان نسيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام
قدم علي الخنيزي، والد المخطوف العائد لأهله قبل نحو شهر موسى الخنيزي، مبادرة تهدف إلى الوصول للمخطوف اليمني عام 1417 هـ من كورنيش الدمام نسيم حبتور، وذلك إثر ظهور نتيجة سلبية الثلاثاء الماضي لفحص الحمض النووي للشاب الذي اشتبه نوري الحبتور«أبو نسيم» أنه ابنه.
وتتمثل المبادرة في الإعلان عن جائزة قيمتها مليون ريال يساهم فيها عدد من الأشخاص.
وقال الخنيزي لـ«مكة» إن مبادرته التي سيساهم فيها تهدف لتخفيف صدمة النتيجة السلبية على والد نسيم، وأيضا لتشجيع نسيم أو من يربيه ويحتضنه على تسليمه، وتتضمن مراحل وخطوات، وتمت بالتنسيق مع محامي أبونسيم، الدكتور سعد بن شايع.
مبادرة الخنيزي
- مناشدة حاضن نسيم »المحتمل« لتسليمه طواعية خلال أسبوع
- مخاطبة ضميره، وأنه إن سلمه طواعية فسيحتسب ذلك له بشكل إيجابي
- عدم التسليم يعني الإصرار على الخطأ وسيحتسب ضده قانونيا
- توجيه نداء لنسيم في حال شكه أنه هو بالتقدم للفحص
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