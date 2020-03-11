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خيرية مكافحة السرطان تساند المرضى بـ187 ألف خدمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبة بقصر الحكم أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان سعود بن هاجد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدم ابن هاجد أبرز الإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمرضى السرطان منذ تأسيسها، والتي تشكلت في عدد من الخدمات، كالخدمات الاجتماعية المساندة والتي تحتوي على برامج عدة، أبرزها الإسكان والنقل والدعم المادي، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي كالبرامج الترفيهية والزيارات وغيرها، كما تقدم الخدمات التوعوية والوقائية من خلال برامج الكشف المبكر مثل مركز عبداللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي التابع للجمعية.

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وفي إطار إبراز الجهود المبذولة استعرضت الجمعية المبالغ المادية المقدمة منذ تأسيسها والبالغ قيمتها 171 مليونا و456 ألف ريال، في سبيل تحقيق الخدمات البالغ عددها 187,334 خدمة، وتأتي هذه الخدمات من أجل تحقيق أهداف الجمعية لمساندة المرضى وحرصها على الاستمرارية في علاجهم حتى يتماثلون بالشفاء.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامج الجمعية ومرضى السرطان، مؤكدا أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة مرضى السرطان، وأشار إلى الدور الكبير الذي تقدمه الجمعيات في خدمة المرضى، متمنيا للجميع

التوفيق والسداد في أعمالهم.

من خدمات الجمعية: