تفعيل الصك الالكتروني في المحكمة العامة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أطلقت وزارة العدل خدمة الصك الالكتروني في المحكمة العامة بالرياض، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الالكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة.
وأشارت إلى أنه وإضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح، فقد فعلت «الصك الالكتروني» في المحكمة العامة بالرياض، حيث جرى تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الالكتروني؛ إذ تعد خدمة «الصك الالكتروني» نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.
وبينت أن خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة ويجري تسلمها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل الكتروني أيضا.
وكانت المحاكم العمالية في المملكة بدأت في وقت سابق بتفعيل الصك الالكتروني، فيما سيجري تطبيقها على بقية المحاكم بشكل تدريجي قريبا، حيث ستسهم هذه الخدمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة.
إجراءات إصدار الصك والمصادقة عليه:
- أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة
- تسليم ص ورة الحكم للأطراف بشكل الكتروني
- ورود رسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر
- لا حاجة للإجراءات الورقية
- دون حضور أطراف القضية للمحكمة لتسلم صورة الصك
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