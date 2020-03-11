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أمير الباحة يؤكد أهمية تحسين خدمات شركة الاتصالات بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

أكد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أهمية تحسين خدمات شركة الاتصالات بالمنطقة والتوسع في إيصال خدماتها كافة في الباحة ومحافظاتها ومراكزها.

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وطالب الأمير حسام بن سعود خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة عبدالله المرطان، بدعم شبكات الاتصال والإنترنت وزيادة الأبراج بما يحقق أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها، لافتا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للتوسع في خدمات الاتصالات بما يحقق رضا زوار وأهالي الباحة.

واستمع أمير منطقة الباحة خلال الاستقبال إلى شرح مفصل عن إنجازات الشركة بالمنطقة خلال الفترة الماضية وما نفذته من خدمات في جميع المحافظات، فيما ناقش السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسينها ومعالجة ضعف شبكات الإنترنت والاتصالات والعمل على وضع الحلول للرقي بالخدمات التي تقدمها الشركة للمستفيدين.

وأعرب المرطان عن شكره وتقديره لأمير الباحة على توجيهاته الرامية إلى تحسين أعمال الشركة بالمنطقة، لتقديم أفضل خدماتها لجميع أهالي وزوار الباحة، مؤكدا سعي الشركة إلى تطوير خدماتها وصولا إلى رضا المستفيد.