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الفيصل يطلع على مخرجات مبادرة «مكة مدينة القلب الآمن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مخرجات مبادرة «مكة مدينة القلب الآمن»، التي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة، وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي، وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

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وأوضح الدكتور مطير أن المبادرة هدفت إلى تأهيل عدد من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي ومنسوبي القطاعات غير الصحية ذات العلاقة لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة، واستخدمت فيها تقنية جديدة، أسهمت بها شركة وادي مكة للتقنية، تتضمن حزمة من المزايا أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بما في ذلك توفير جميع منتجات الأجهزة (حساسات الكترونية، ماسحات لالتقاط إشارات البلوتوث).

وأضاف «بجانب توفير جميع البرامج الأساسية الخاصة بالتتبع، والبرمجيات ذات الصلة وعمليات التركيب، تستخدم هذه التقنية طائرات من دون طيار مصممة خصيصا لإرسال أجهزة تنظيم ضربات القلب في أسرع وقت ممكن إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الازدحام، كما تتميز بالقدرة على تصميم وتطوير حلول تقنية صحية متنقلة مبتكرة (عن طريق الهاتف المحمول) لتمكين المرضى من الإبلاغ عن حالات الطوارئ، وتمكين المسعفين من تلقي المواقع الجغرافية للمرضى لسهولة الوصول إليهم».

من مخرجات مبادرة »مكة مدينة القلب الآمن«