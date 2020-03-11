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القيادة تهنئ رئيس موريشيوس بذكرى الاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية موريشيوس روبون بريثفييراجسينغ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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