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«إشراق».. حملة بتعليم الباحة للتصدي للأزمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

في مسعى إلى تبصير المجتمع المحلي بمجال إرشاد الأزمات ومفهوم الأزمة ومراحلها وآثارها تنمية مهارات منسوبي المدرسة في التعامل مع الطلاب المتعرضين للأزمات، وتوعية الأسرة بواجباتها وطرق التعامل الصحيحة لدعمهم، أطلقت إدارة تعليم الباحة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد الحملة التوعية والإرشاد وقت الأزمات «إشراق».

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني على ضرورة إعداد الخطط البديلة للمواقف الطارئة، والحرص على تطوير مهارات منسوبي المدارس لتجاوز الأزمات والتعامل معها مبكرا، مشيرا إلى أن البرنامج الإرشادي وقت الأزمات «إشراق» الذي يستهدف تهيئة طلابنا وطالباتنا للتعايش مع الكثير من الأزمات التي قد يمرون بها في حياتهم، وكيفية التعامل معها من خلال تقديم نصائح إرشادية لهم، وخاصة لمن يعانون من مشكلات نفسية أو ظروف قد تؤثر عليهم، والعمل على تقديم الحلول لهم من أجل التغلب عليها.

ماذا ناقشت الحملة؟