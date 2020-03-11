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حملة تفتيشية على 316 مرفقا لتداول الأغذية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف نفذت أمانة الطائف حملة توعوية رقابية على محلات بيع الأغذية المختلفة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد وتوعية العاملين للتحرز من الأمراض الفيروسية والوقاية من كورونا وغسيل اليدين وتوفير نظام التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات. وشملت الحملة 316 مرفقا تجاريا للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وفحص شهادات الذبح والتأكد من ذبحها داخل مسالخ الأمانة. Advertisements ورصدت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة مخالفات صحية متنوعة خلال حملة ميدانية مخصصة لمراقبة الملاحم والمطابخ والمطاعم وأقسام بيع اللحوم بالأسواق والمراكز. وأوضحت إدارة المسالخ أن الحملة ركزت على إلزام العاملين في أنشطة بيع اللحوم بوضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم أو الدواجن المعروضة والمستخدمة. وتأتي هذه الحملات في إطار البرامج التصحيحية التي تنفذها لتعزيز جانب الوعي الصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين والمستفيدين من تلك المحلات.



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