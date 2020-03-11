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19 قناة للبث التعليمي بالمراحل الثلاث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

زادت وزارة التعليم عدد قنوات البث إلى 19 قناة (6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي)، لتتيح للطلاب والطالبات متابعة دراستهم، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عموديا فى بث مباشر من الثامنة صباحا حتى الـ 12:30 ظهرا، ويعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب

ووفرت الوزارة 3 بدائل تعليمية للتعليم عن بعد لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

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من جهة ثانية، تفقد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي أمس مقر قنوات التعليم عن بعد ويتابع سير العمل وأشاد بجهود المعلمين والمشرفين وطاقم العمل.

إلى ذلك فعلت جامعات عدة مقرراتها الكترونيا، وطبقت نظام التعليم عن بعد لطلابها، لضمان استمرار العملية التعليمية منذ اليوم الأول لتعليق الدراسة.

وتوظف معظم الجامعات نظام التعليم الالكتروني blackboard الذي يعد من الأنظمة المستخدمة عالميا، حيث بدأ الطلاب في استخدامه منذ اليوم الأول لتعليق الدراسة.

3 بدائل