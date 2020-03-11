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مركز إدارة الأزمات يجهز غرفة عمليات للتصدي لكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يواصل مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية الوطني تنفيذ عدد من الجهود للتصدي لفيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وجهز المركز غرفة للعمليات والتحكم لتنفيذ ومتابعة مهام وزارة الصحة في إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كما يشكل نقطة التواصل الرسمية والسريعة بين الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني.

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كما يعـد المركز نقطة الاتصال بجميع الفروع للشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة والتي ترتبط بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والقطاعات الصحية الأخرى الحكومية والخاصة.

ويتولى الإشراف على متابعة ورصد جميع الأحداث التي تؤثر على صحة الأفراد وقد تتسبب في إصابات جماعية سواء كانت أمراضا معدية، أو حرائق أو حوادث بشرية. وفي حال الاحتياج للدعم من مستوى أعلى فإنه يتم تفعيل المركز لإدارة الأزمة وتنسيق التواصل الحكومي لاحتواء آثار الحدث.

كما أن المركز لا يقتصر دوره على التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها حال وقوعها فقط، بل يتعدى ذلك إلى معرفة مسبباتها.