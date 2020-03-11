شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
نفذت بلدية القطيف حملة لتعقيم ألعاب الأطفال الموزعة على الحدائق العامة والواجهات البحرية، فيما واصل مراقبو البلدية تكثيف حملاتهم الرقابية على الصالات الرياضية في المحافظة، كما تنسق البلدية مع الجهات المختصة لإغلاق الأسواق الجائلة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن حملة تعقيم ألعاب الأطفال تأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تعقيم ألعاب الأطفال في مختلف الحدائق وكورنيش القطيف مستمرة بشكل يومي. وأضاف أنه تم تنظيم زيارات للصالات الرياضية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بتوفير المعقمات وإيقاف استخدام البصمة، لافتا إلى أن الفرق الميدانية حريصة خلال هذه الفترة على سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا.
في المقابل تواصل بلدية القطيف أعمالها من خلال «إدارة الأزمة» التي شكلتها على مدار الساعة لمراقبة الأسواق، والعمل على نشر الوعي في المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المهندس محمد الحسيني أن الإدارة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع التطورات المتعلقة بكورونا، لافتا إلى أنها تأتي استكمالا لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية فور اكتشاف الإصابات بالفيروس، مبينا أن فرق صحة البيئة تكثف جولاتها الرقابية على أصحاب المحلات وصالونات الحلاقة والصيدليات والتموينات الغذائية والمطاعم المجاورة لها.
أهداف الجولات الرقابية:
- تقديم النصائح والإرشادات التي تخص السلامة
- التأكد من وجود وسائل السلامة من تعقيم الأيدي والأرضيات ووضع الكمامات
- التأكد من وجود الشهادات الصحية الخاصة بموزعي السيارات
- إبلاغ أصحاب المحلات التجارية بتعقيم عربات التسوق
- الاعتناء بالنظافة الشخصية وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم
- إلزام جميع المطاعم والمقاهي باستخدام جميع الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد
- تشديد الرقابة على المنشآت والمحلات المتعلقة بالصحة
- وضع جل معقم لليدين وحث العاملين على ارتداء الكمامات والقفازات
كانت هذه تفاصيل خبر تطهير ألعاب الأطفال في حدائق وكورنيش القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.