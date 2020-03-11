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تطهير ألعاب الأطفال في حدائق وكورنيش القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

نفذت بلدية القطيف حملة لتعقيم ألعاب الأطفال الموزعة على الحدائق العامة والواجهات البحرية، فيما واصل مراقبو البلدية تكثيف حملاتهم الرقابية على الصالات الرياضية في المحافظة، كما تنسق البلدية مع الجهات المختصة لإغلاق الأسواق الجائلة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن حملة تعقيم ألعاب الأطفال تأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تعقيم ألعاب الأطفال في مختلف الحدائق وكورنيش القطيف مستمرة بشكل يومي. وأضاف أنه تم تنظيم زيارات للصالات الرياضية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بتوفير المعقمات وإيقاف استخدام البصمة، لافتا إلى أن الفرق الميدانية حريصة خلال هذه الفترة على سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا.

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في المقابل تواصل بلدية القطيف أعمالها من خلال «إدارة الأزمة» التي شكلتها على مدار الساعة لمراقبة الأسواق، والعمل على نشر الوعي في المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المهندس محمد الحسيني أن الإدارة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع التطورات المتعلقة بكورونا، لافتا إلى أنها تأتي استكمالا لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية فور اكتشاف الإصابات بالفيروس، مبينا أن فرق صحة البيئة تكثف جولاتها الرقابية على أصحاب المحلات وصالونات الحلاقة والصيدليات والتموينات الغذائية والمطاعم المجاورة لها.

أهداف الجولات الرقابية: