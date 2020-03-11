السعودية | السعودية تغلق دور وصالات السينما احترازياً بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية تغلق دور وصالات السينما احترازياً بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.