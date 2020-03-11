، القوات البرية تعلن عن توفر (52) وظيفة إدارية شاغرة للتقديم في "جدارة" ،

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أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، اليوم الأربعاء، عن توفر(52) وظيفة شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) في عدد من المناطق, وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
وفي التفاصيل، دعت "القيادة" الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم من خلال منظمومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على الرابط التالي:
www.mcs.gov.sa اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق (20-07-1441هـ) حتى الخميس الموافق (24-07-1441هـ).
وتشمل الوظائف المعلنة، عدد (4) وظائف بمسمى مطور برامج، و(4) وظائف بمسمى باحث قانوني، وعدد(2) باحث قانوني مساعد، ووظيفتين فني دعم، ووظيفتين بمسمى فني دعم مساعد، عدد(4) بمسمى مترجم، وأخيراً (34) وظيفة بمسمى مساعد إداري.
وشددت "القوات البرية" على أن البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدمين على نظام جدارة مسؤوليتها على المتقدم نفسه، وسيؤدي عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول المستندات لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
القوات البرية
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 08:40 PM
بمسميات مختلفة بعدد من المناطق.. والتقديم من الأحد حتى الخميس القادمالقوات البرية تعلن عن توفر (52) وظيفة إدارية شاغرة للتقديم في "جدارة"
أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، اليوم الأربعاء، عن توفر(52) وظيفة شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) في عدد من المناطق, وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
وفي التفاصيل، دعت "القيادة" الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم من خلال منظمومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على الرابط التالي:
www.mcs.gov.sa اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق (20-07-1441هـ) حتى الخميس الموافق (24-07-1441هـ).
وتشمل الوظائف المعلنة، عدد (4) وظائف بمسمى مطور برامج، و(4) وظائف بمسمى باحث قانوني، وعدد(2) باحث قانوني مساعد، ووظيفتين فني دعم، ووظيفتين بمسمى فني دعم مساعد، عدد(4) بمسمى مترجم، وأخيراً (34) وظيفة بمسمى مساعد إداري.
وشددت "القوات البرية" على أن البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدمين على نظام جدارة مسؤوليتها على المتقدم نفسه، وسيؤدي عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول المستندات لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
، القوات البرية تعلن عن توفر (52) وظيفة إدارية شاغرة للتقديم في "جدارة" ،
المصدر : الخليج 365
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