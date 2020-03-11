محمد بن مسعود - الدمام - 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 08:25 PM وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر. الكلمات المفتاحية ، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر ،

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