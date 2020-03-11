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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تقرر تأجيل نهائي كأس الرابطة للأندية الفرنسية لكرة القدم، بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، والذي كان مقررًا في الرابع من أبريل، بسبب مخاوف فيروس "كورونا".
وقالت صحيفة ليكيب: إنه لا توجد رغبة من سان جيرمان أو ليون في خوض المباراة دون حضور مشجعين، بعدما قررت رابطة الدوري إقامة كل منافسات الدرجتين الأولى والثانية دون جماهير حتى 15 أبريل.
ومنعت فرنسا التجمعات التي تضمّ أكثر من ألف شخص؛ في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 1784 وقتل 33 في البلاد.
من جانبه قال متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء: إن المباراة النهائية لكأس الملك بين أتليتيك بيلباو وريال سوسيداد، تأجّلت بسبب مخاوف فيروس "كورونا".
وكان من المفترض أن تُلعب المباراة يوم 18 أبريل المقبل في ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 08:19 PM
ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تقرر تأجيل نهائي كأس الرابطة للأندية الفرنسية لكرة القدم، بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، والذي كان مقررًا في الرابع من أبريل، بسبب مخاوف فيروس "كورونا".
وقالت صحيفة ليكيب: إنه لا توجد رغبة من سان جيرمان أو ليون في خوض المباراة دون حضور مشجعين، بعدما قررت رابطة الدوري إقامة كل منافسات الدرجتين الأولى والثانية دون جماهير حتى 15 أبريل.
ومنعت فرنسا التجمعات التي تضمّ أكثر من ألف شخص؛ في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 1784 وقتل 33 في البلاد.
من جانبه قال متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء: إن المباراة النهائية لكأس الملك بين أتليتيك بيلباو وريال سوسيداد، تأجّلت بسبب مخاوف فيروس "كورونا".
وكان من المفترض أن تُلعب المباراة يوم 18 أبريل المقبل في ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.
، بسبب "كورونا": تأجيل نهائيين.. كأس فرنسا.. وكأس ملك إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
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