محمد بن مسعود - الدمام - "غيبريسوس" أشار إلى أنه يمس كل القطاعات أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي. وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 08:02 PM Advertisements "غيبريسوس" أشار إلى أنه يمس كل القطاعات "الصحة العالمية" تصنف "كورونا" وباءً عالمياً "الصحة العالمية" تصنف "كورونا" وباءً عالمياً أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي. وأوضح " غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط. الكلمات المفتاحية ، "الصحة العالمية" تصنف "كورونا" وباءً عالمياً ،

المصدر : الخليج 365

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