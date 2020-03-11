بالفيديو.. الصحة توضح 7 إجراءات للتعامل مع المعزول منزليًا بسبب الاشتباه بـ«كورونا»

أكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، ضرورة تطبيق مجموعة من النصائح المهمة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، والتعامل مع المشتبه في إصابته حال عزله منزليًا.

وقال متحدث الصحة، إن التوصيات بشأن حالات العزل المنزلي، تتضمن المداومة على غسل اليدين، ولا يلزم استخدام الجل أو المعقمات ويكفي استخدام الصابون في غسل اليدين لمدة 20 ثانية.

وأضاف: يوصى لعدم مخالطة المصاب للآخرين، مع أهمية التقيد باستخدام المريض للمناديل عند الكحة أو العطس، ووضعها في سلة مهملات محكمة الغلق، أو التخلص منها بشكل جيد، مشددًا على أهمية الابتعاد عن ملامسة الأسطح، وتقليل المصافحة بقدر الإمكان، إضافة إلى عدم ملامسة الأنف والعينين.

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