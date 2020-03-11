تتصدرهم السعودية.. دول ومنظمات ومشاهير يواجهون كورونا بمليارات الدولارات

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في معظم دول العالم وتجاوز عدد ضحاياه 3 آلاف حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 100 ألف شخص، تبرعت المملكة وعدد من رجال الأعمال بمبالغ مالية للمساهمة في جهود مكافحة كورونا، بالإضافة إلى 12 مليارًا مساعدات من البنك الدولي للدول النامية.

بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية إلى 21 حالة، أعلنت المملكة التبرع بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

المملكة تدعم جهود مكافحة فيروس كورونا بـ10 ملايين دولار

وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن هذا الدعم هو «استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا».

وأوضح عبدالله بن الربيعة أن قرار السعودية بدعم جهود مكافحة فيروس كورونا يعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية.

البنك الدولي يدعم الدول النامية بـ12 مليار دولار مساعدات لمكافحة فيروس كورونا

وفي 4 مارس الجاري، أعلن البنك الدولي عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئيًّا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا فيها، خاصةً بعدما حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص في الأدوات الوقائية وارتفاع أسعارها.

بيل جيتس وزوجته يدعمان جهود مكافحة فيروس كورونا بـ125 مليون دولار

وبعد أيام قليلة من الإعلان عن مساعدات البنك الدولي، أعلنت مؤسسة بيل وميلندا جيتس واثنتان من المؤسسات الخيرية الكبيرة الأخرى، بتقديم 125 مليون دولار للمساعدة في الإسراع بتطوير علاج لفيروس كورونا سريع الانتشار، مشيرة إلى أن الهدف من المساعدات المالية هو ضمان أن يكون العلاج متاحًا في الدول الفقيرة وأن يكون سعره في متناول الأفراد، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

جاكي شان يعلن عن مكافأة بمبلغ مليون يوان لمن يخترع لقاح ضد كورونا

فيما أعلن الممثل العالمي جاكي شان عن تقديم مكافأة بمبلغ 1 مليون يوان لمن يتمكن من اختراع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع «Weibo»: «أيًا كان مخترع اللقاح، شخصًا أو منظمة، أود منحه تعبيرًا عن شكري 1 مليون يوان».

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وعندما تفشى فيروس كورونا في الصين، أعلنت صحف محلية إن إجمالي التبرعات بلغ 10.1 مليار يوان، أي ما يقترب من مليار ونصف دولار من أجل المساهمة في تشييد المستشفيات وإكمال إجراءات الحجر الصحي وتصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

جاك ما يتبرع بـ100 مليون يوان للعثور على لقاح ضد فيروس كورونا

وفي 29 يناير الماضي، تبرع جاك ما، مؤسس موقع علي بابا، وأغنى رجل في الصين، بمبلغ 100 مليون يوان من مؤسسته للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت المؤسسة إن 40 مليون يوان، ستذهب إلى منظمتين حكوميتين بحثيتين في الصين، بينما سيستخدم المبلغ المتبقي لدعم تدابير الوقاية والعلاج.

وكانت أعلنت شركة «علي بابا» أنها ستنشئ صندوقًا بقيمة مليار يوان، لشراء مستلزمات طبية لمقاطعة ووهان وهوبي، حيث مصدر تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستعمل على قدرة ذكاء اصطناعي حاسوبية مجانية لمنظمات البحث العلمي العامة لدعم أبحاثهم لإيجاد علاج للمرض.

كذلك أعلن مصمم ​الأزياء​ الإيطالي الشهير «جورجيو أرماني» تبرعه بـ1.25 مليون يورو(1.43 مليون دولار)، لوقف تفشي فيروس كورونا في موطنه إيطاليا، فيما وصلت أعداد الوفيات، مساء أمس الثلاثاء إلى 631 حالة وإصابة نحو 10149 شخًصا.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تجاوزت عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 4 آلاف شخص، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 100 دولة.

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