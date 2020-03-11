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شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية

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أعلنت المملكة العربية شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا وذلك تزامنأ مع الاجراءات الاحترازية التي تباشرها جميع الجهات ذات الصلة بشأن الوقاية من الفيروس.
يأتي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في معظم دول العالم وتجاوز عدد ضحاياه 3 آلاف حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 100 ألف شخص، فيما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.


وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن هذا الدعم هو «استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا».

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