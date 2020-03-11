أعلنت المملكة العربية السعودية شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا وذلك تزامنأ مع الاجراءات الاحترازية التي تباشرها جميع الجهات ذات الصلة بشأن الوقاية من الفيروس.
يأتي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في معظم دول العالم وتجاوز عدد ضحاياه 3 آلاف حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 100 ألف شخص، فيما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.
وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن هذا الدعم هو «استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.