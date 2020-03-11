«صحة عسير» تؤكد سلامة مدير عام الشؤون الصحية من فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن نتائج الفحوصات المخبرية بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، أكدت سلامته من فيروس كورونا.
وقال «آل شايع» عبر تويتر، أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفايروس كورنا كوفيد١٩؛ سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، من فيروس كورونا.
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