السفارة السعودية بلبنان تعلن تسيير رحلة لعودة رعايا المملكة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، تسيير حلة لعودة المواطنين السعوديين الموجودين هناك في العودة إلى المملكة.

جاء ذلك في بيان للسفارة قالت فيه، نحيط المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أنه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط لتنظيم رحلة يوم السبت المقبل الساعة الثامنة صباحًا إلى مطار الملك عبدالعزيز للمواطنين السعوديين وعوائلهم الراغبين في العودة

وأضافت السفارة، إن ذلك يأتي ضمن القرار الصادر من المملكة بتعليق السفر إلى عدة دول ومنها الجمهورية اللبنانية (ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد).

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