أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، تسيير حلة لعودة المواطنين السعوديين الموجودين هناك في العودة إلى المملكة.
جاء ذلك في بيان للسفارة قالت فيه، نحيط المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أنه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط لتنظيم رحلة يوم السبت المقبل الساعة الثامنة صباحًا إلى مطار الملك عبدالعزيز للمواطنين السعوديين وعوائلهم الراغبين في العودة
وأضافت السفارة، إن ذلك يأتي ضمن القرار الصادر من المملكة بتعليق السفر إلى عدة دول ومنها الجمهورية اللبنانية (ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد).
اقرأ أيضًا
بعد كورونا.. «وقاية» يوضح الفرق بين الحجر والعزل الصحي
سفارة السعودية بالنمسا توجه نصيحة مهمة لرعايا المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية بلبنان تعلن تسيير رحلة لعودة رعايا المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.