للمؤسسات غير الربحية.. كيف يمكنك الاستفادة من «ساهم» عبر بنك التنمية الاجتماعية؟!

يقدم بنك التنمية الاجتماعية,بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين,عددًا من خدمات برامج دعم وتمويل القطاعات غير الربحية؛ لتخدم استدامة المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا القطاع.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية,عبر موقعه الرسمي,إلى أن هذه المسارات التي عكف على تطويرها وابتكارها,تقدم مجموعة من المنتجات التمويلية لخدمة الفئة المستفيدة,وتتضمن برنامج «ساهم».

ما هو ساهم وما مميزات البرنامج؟

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية,أن ساهم هو عبارة عن منتج تمويلي يقدم تمويلًا حسنًا للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها,سواء من نواحي الإنتاج,الاستهلاك,والتسويق.

كما أشار بنك التنمية الاجتماعية,إلى أن مزايا البرنامج تتمثل في:

- تمويل بدون فوائد

- تمويل يصل إلى 4 ملايين ريال

- فترة سماح تصل حتى 18 شهرًا.

وبيَّن أن ​الفئة المستهدفة من البرنامج,هي فئة تأسيس الأسواق الاستهلاكية الجديدة,وفئة تطوير الأسواق القائمة في المجالات التعاونية,أو في المجالات التي يحتاجها المجتمع,مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للتكلفة الاستثمارية للمشروع ثمانية ملايين ريال سعودي,والحد الأقصى لتمويل البنك أربعة ملايين ريال سعودي,ويتم صرف مبلغ التمويل وفقًا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة في البرنامج.

وأعلن مع بنك التنمية الاجتماعية,أن الجهة المستفيدة تلتزم بسداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية منتظمة,يتم تحديدها في اتفاقية التمويل,مشيرًا إلى أن الجهة المستفيدة تعتبر متأخرة عن السداد (متعثرة) إذا مر على تاريخ استحقاق القسط مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه,ويحق للبنك المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقه.

أما طرق صرف دفعات التمويل فيتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معًا,طبقا لما يراه البنك:

- مباشرة لصالح حساب الجمعية.

- الدفع لحساب المتعهدين والموردين.

الشروط اللازم توافرها في الجهة طالبة التمويل

- أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- أن تكون الجهة طالبة التمويل عضوًا في مجلس الجمعيات التعاونية

- أن يكون لها مقر في النطاق الجغرافي,الذي تقدم خدماتها فيه.

- أن تلتزم بتوفير كل متطلبات التمويل التي يطلبها البنك.

متطلبات التقديم

- أن يكون المشروع المراد تمويله سيتم تأسيسه داخل المملكة العربية السعودية.

- أن يكون المشروع المراد تمويله ذا جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة.

- أن يكون المشروع المراد تمويله ضمن أغراض وأنشطة الجمعية المحددة بلائحتها الأساسية المعتمدة.

- أن يلبي المشروع رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية.

- أن يكون المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين.

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- الالتزام التام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية.

- موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع بموجب محاضر تعد لهذا الغرض تتضمن التزام الجهة بتسديد الأقساط المستحقة في آجالها المحددة.

- توفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة.

- توفير الضمانات اللازمة

المستندات المطلوبة

- يجب على الجهة الراغبة في التمويل تقديم صور من المستندات التالية:

- ترخيص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ساري المفعول.

- محاضر موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع.

- إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها البنك.

- دراسة جدوى للمشروع.

- صك ملكية / عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع.

- أي مستندات / بيانات مالية إضافية يطليها البنك

يمكنك التقديم (من هنا)

​الضمانات اللازم تقديمها

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية,أن الجهة طالبة التمويل تلتزم بتقديم (كل أو بعض) الضمانات (حسبما يقبله البنك),وأولها رهن المشروع الممول وأصوله؛ بشرط أن يكون على أرض مملوكة للجهة,أم الضمان الثاني في حالة عدم ملكية الجهة للأرض المقام عليها المشروع,فعلى الجهة- مقابل التمويل-تقديم أحد الضمانات التالية:

- رهن عقاري غير السكن الخاص بالأعضاء يغطي قيمة التمويل.

- رهن ممتلكات أخرى تغطي قيمة التمويل.

- ضمان مالي يغطي قيمة التمويل.

- كفالة شخصية (غرم وأداء).

وشدد بنك التنمية الاجتماعية,على أن له قبولًا أو إقرارًا أي ضمانات أخرى يراها مناسبة,ومنها سندات دفع لأمر البنك في حالة عدم كفاية الضمانات المقدمة.

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