«الاستثمار» تنفي أي تواصل بين الفالح ووزير الطاقة الروسي

نفت وزارة الاستثمار أي تواصل بين وزير الاستثمار ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت خلاله، فندت فيه تقرير نشرته «صحيفة وول ستريت جورنال»، أمس الثلاثاء، والمزاعم التي تناولها بأن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أجرى محادثات مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط.

وقالت الوزارة إنها تنفي هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أنه لم يتم أي تواصل بين وزير الاستثمار ووزير الطاقة الروسي.

وأهبت الوزارة بكل وسائل الإعلام بأن تتوخى الدقة فيما تنشر، وأن تتواصل في أي موضوع يخصها أو يتعلق بالوزير مع القنوات الرسمية المعتمدة الممثلة بالمركز الإعلامي في الوزارة، وذلك بهدف الحصول على المعلومات بشكل مؤكد ودقيق.

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