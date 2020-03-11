«الطيران المدني» توجه 6 نصائح للمسافرين في الخارج.. إنفوجراف

وجَّهت هيئة الطيران المدني، عدة نصائح للمواطنين المسافرين في الخارج عند ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة عبر تويتر: عند ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يمكن البقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين، مع المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالماء والصابون.

وأكدت الهيئة أهمية تغطية الأنف والفم بالكمامات، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مشددة على أهمية طلب الرعاية الصحية فورًا، من خلال التواصل مع مقدم الخدمة

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