«العجلان» نائبًا أول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية

تسلَّم رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، مهام منصبه كنائب أول لرئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للدورة 21، تطبيقًا للمادة 18 من النظام الأساسي للاتحاد.

وأوضح العجلان، أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى باهتمام من قبل الاتحاد والغرف الأعضاء؛ كونها تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي.

وأكَّد أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة، إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد، التي انطلقت في مطلع عام 1979، لتعزيز دوره انسجامًا مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع خاص خليجي، ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولًا إلى وحدتها الاقتصادية.

يُذكر أن مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية للدورة الحالية، يتكون من سمير ناس رئيسًا، وعجلان العجلان نائبًا أول، ورئيس غرفة عمان قيس يوسف نائبًا ثانيًا.

Advertisements

اقرأ أيضأ:

الغرف السعودية تنظم اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال «B20».. الأحد المقبل

العجلان: توجيه ولي العهد بتطوير محاور الطرق بالرياض له انعكاس إيجابي على الاستثمارات