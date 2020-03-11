بالصور.. الأمراء يؤدون صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

أدى الأمير تركي الفيصل والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، صلاة الميت على الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز, والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز, والأمير فهد بن محمد بن فرحان, والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية, ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد وهم الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن فرحان, والأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان, والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ المجمعة, والأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان, و الأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان, و الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن فرحان وأبناء الفقيد، وهم الأمراء (عبدالله وفيصل ومحمد) وعدد من أصحاب السمو الأمراء.