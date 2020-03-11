وفد حقوق الإنسان ملاحظات على جهات حكومية في الحدود الشمالية

قام وفدٌ من هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب الرئيس الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، بزيارة تفقدية لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية. وشملت الزيارة السجن العام بالمنطقة حيث تجول الوفد في أرجائه، بحضور نائب مدير السجون بالمنطقة العقيد عبدالله الرويلي ومدير سجن عرعر الرائد عيسى الرشيدي، واطلع على العنابر ونوعية الخدمات المقدمة للنزلاء، وتم الإلتقاء بالسجناء والاستماع لهم للوقوف على مدى تمتعهم بحقوقهم المكفولة وفقاً للأنظمة.

كما قام الوفد بزيارة لتوقيف مكافحة المخدرات بالمنطقة التقى خلالها العميد مشعل العتيبي واطلع على الخدمات المقدمة للموقوفين. وزار الوفد حرس الحدود بالمنطقة والتقى قائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية اللواء محمد بن علي الزهراني، للوقوف على عملهم الخاص بمراقبة مخالفي نظام أمن الحدود وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في هذا الشأن. وخلال الزيارات التفقدية تم رصد عدد من الملاحظات حيث وجه نائب فرع الهيئة بالمنطقة بمتابعتها ورفع تقرير عنها، وأكد حرص الهيئة على الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ورصد أي قصور في هذا الشأن والعمل على معالجته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهة أخرى قام نائب رئيس الهيئة بزيارة جامعة الحدود الشمالية والتقى بمدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وأكد الجانبان أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجامعة وفرع الهيئة بالمنطقة لنشر ثقافة حقوق الإنسان إيماناً من الجامعة بالدور الذي تقوم به الهيئة.