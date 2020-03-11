السعودية اليوم / تسجيل أول حالات وفاة بفيروس كورونا في بلغاريا والسويد وأيرلندا



صوفيا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أكدت السلطات في كل من بلغاريا والسويد وأيرلندا اليوم أول حالة وفاة لديها بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية أن امرأة بلغارية تبلغ من العمر 66 عاما أصبحت أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد حيث كانت تعاني من التهاب رئوي حاد.

كما أعلنت السويد عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهي لشخص مسن لقي حتفه في الرعاية الفائقة في مستشفى بستوكهولم.

وفي أيرلندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس.

وأوضحت الإدارة الصحية في بيان أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بسبب كورونا في أيرلندا ارتفع إلى 34 حالة أمس من 24 في اليوم السابق.

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19:51ت م

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