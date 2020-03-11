السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي برئيس الأركان العامة في القمر المتحدة



عمّان 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم برئيس الأركان العامة للجيش الوطني في القمر المتحدة العقيد يوسف اجهاد الذي يزور عمّان حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

18:44ت م

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