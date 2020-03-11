السعودية اليوم / ولاية ميشيغان الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل إصابتين بكورونا



واشنطن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت ولاية مشيغان الأمريكية اليوم حالة الطوارئ بعد تسجيل إصابتين "محتملتين" بفيروس كورونا المستجد لدى اثنين من المقيمين في مقاطعتين مختلفتين من الولاية.

وقالت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير: إن ولاية ميشيغان ستتجاوز الأزمة، مطالبةً سكان الولاية باتخاذ التدابير الضرورية للبقاء سالمين.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ للولاية بشراء المستلزمات التي تحتاجها دون إجراء مزادات أو المرور ضمن الإجراءات التقليدية للشراء.

وتم إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في 21 يناير بولاية واشنطن، لكن تشخيص الحالات تسارع بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

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18:43ت م

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