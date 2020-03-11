السعودية اليوم / السلطات البريطانية تعلن عن تسجيل أعلى معدل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد



لندن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أنه تم تأكيد 83 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 456 شخصا.

ويأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد ضحايا المرض في بريطانيا ستة أشخاص، وفي ظل تحذير الحكومة من توقع ارتفاع حالات الإصابة بصورة أكبر خلال المدة المقبلة.

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18:42ت م

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