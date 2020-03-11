السعودية اليوم / 122 دورة تدريبية و80 بحثا قدمته كلية أم القرى الجامعية في الليث خلال السعودية اليوم



مكة المكرمة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

تسلم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل في مكتبه اليوم, التقرير السنوي لكلية جامعة أم القرى الجامعية في الليث للعام الجامعي 1440 / 1439 من عميد الكلية الدكتور محمد المالكي، بحضور وكيل الكلية الدكتور عمر الصالحي، ووكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور مخلد السعيدي.

وتحدث الدكتور المالكي عن أبرز ما قدمته الكلية خلال العام الدراسي المنصرم من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، بصياغة وإقرار خطة عمل خاصة بالكلية، وتحديث الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والسنة التأهيلية، وتحسين مصادر التعلم، وتعزيز تجربة الطالب علميا ومهاريا، وتطوير منظومة الإرشاد والتوجيه، ورعاية الطلاب المتفوقين والمبدعين.

كما تضمن التقرير جهود الكلية في استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي بتحقيق معدلات عالية، ومشاركتها في عضويات المراجعة الداخلية والدراسة الذاتية للجامعة.

وبين التقرير أن عدد الدورات التدريبية التي قدمتها أقسام كلية جامعة أم القرى الجامعية بالليث خلال العام الجامعي 1440 / 1439هـ هـ بلغ 122 دورة تدريبية في مختلف المجالات، كما بلغ عدد البحوث التي قدمها أعضاء هيئة التدريس 80 بحثا في مجالات البحوث العلمية، وشاركوا في 32 مؤتمرا دوليا، بينما تم ابتعاث 30 معيدا محاضراً لإكمال الدراسات العليا.

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18:34ت م

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