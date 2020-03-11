السعودية اليوم / أمين منطقة تبوك يلتقي بقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة



تبوك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

التقى امين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، اليوم بقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد محمد بن ضيدان المطيري، وذلك بمقر امانة منطقة تبوك.

وتناول اللقاء، مناقشة عدد من المحاور أهمها بحث تطوير سبل التعاون بين الأمانة وقيادة أمن الطرق خدمة للصالح العام.

وأشاد المهندس الشفق بجهود رجال أمن الطرق التي يبذلونها لأداء واجبهم الوطني بتقديم خدماتهم لجميع سالكي الطرق ولجميع شرائح المجتمع، وتعاونهم المستمر مع الجهات الحكومية.

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18:29ت م

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