السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 20 حالة



إسلام آباد 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 20 حالة بعد ظهور إصابات جديدة.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا أن جميع الحالات المصابة في وضع مستقر، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف ميرزا أن جميع المصابين كانوا بالخارج ولا يوجد انتشار محلي للفيروس، مؤكداً أنه لا داعي إلى القلق لأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية الشعب.

وبينت مصادر طبية باكستانية أن 15 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا ينتمون إلى إقليم السند الجنوبي ويخضعون للعلاج في مدينة كراتشي، مع وجود حالتين في العاصمة إسلام آباد، وحالتين في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالة واحدة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

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17:55ت م

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