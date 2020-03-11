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البحرين تكتشف 77 حالة كورونا بين العائدين من إيران

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2020-03-11

البحرين تكتشف 77 حالة كورونا بين العائدين من إيران

سلامة 88 شخصًا من الدفعة الأولى التي تم إجلاؤها

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت وزارة الصحة في البحرين أن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجرة ضمن خطة إجلاء المواطنين البحرينيين من إيران والبالغ عددهم 165 مواطنًا ومواطنة كشفت عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج.وأضافت الوزارة أنه تبين سلامة 88 شخصًا وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد 19 وتم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وأكدت وزارة الصحة أن عملية الإجلاء التي تمت للمواطنين المتواجدين أمس كانت وفق إجراءات محكمة طبيًا ومعتمدة دوليًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها قامت وفور وصول أول دفعة من المواطنين من إيران إلى مملكة البحرين على متن الطائرة المؤجرة بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة، حيث تم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة وبناءً على النتائج تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقًا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

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