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2020-03-11 الكويت تعطل الدوام الرسمي وتمنع دخول المطاعم وتعلق الطيران متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements قررت الكويت تعطيل الدوام الرسمي اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد كما قررت منع التواجد داخل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق. كما تضمنت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الكويت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل مع استثناء الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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