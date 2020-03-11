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الاستثمار تنفي أي تواصل بين الفالح ووزير الطاقة الروسي
بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط
متابعات الخليج 365 - واس
نفت وزارة الاستثمار مزاعم وول ستريت جورنال حول تواصل الوزير المهندس خالد الفالح مع وزير الطاقة الروسي.
وقالت السفارة في بيان لها : إشارة إلى التقرير الذي نشرته “صحيفة وول ستريت جورنال” أمس الثلاثاء، الذي تضمن مزاعم بأن معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قد أجرى محادثات مع وزير الطاقة الروسي السيد ألكسندر نوفاك بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط، فإن وزارة الاستثمار تنفي هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أنه لم يتم أي تواصل بين معالي وزير الاستثمار ووزير الطاقة الروسي بأي شكل من الأشكال، كما تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام بأن تتوخى الدقة فيما تنشر، وأن تتواصل في أي موضوع يخص الوزارة أو معالي الوزير مع القنوات الرسمية المعتمدة الممثلة بالمركز الإعلامي في الوزارة، وذلك بهدف الحصول على المعلومات بشكلٍ مؤكد ودقيق.
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