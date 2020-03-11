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2020-03-11 إعلان نتائج فحص كورونا لمدير صحة عسير ونجران متابعات الخليج 365 - عسير أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا الجديد؛ سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عسيري، حيث كانت النتائج سليمة. Advertisements أوضح ذلك المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع. وكان عسيري عزل نفسه في المنزل احترازيًا بعدما عاد من إحدى الدول التي طالبت المملكة من زارها بأن يلتزم بقواعد العزل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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