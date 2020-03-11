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إعلان نتائج فحص كورونا لمدير صحة عسير ونجران

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2020-03-11

إعلان نتائج فحص كورونا لمدير صحة عسير ونجران

متابعات الخليج 365 - عسير

أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا الجديد؛ سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عسيري، حيث كانت النتائج سليمة.

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أوضح ذلك المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع.

وكان عسيري عزل نفسه في المنزل احترازيًا بعدما عاد من إحدى الدول التي طالبت المملكة من زارها بأن يلتزم بقواعد العزل.

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