، انطلاق الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح بسجون منطقة مكة ،

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عقدت إدارة التأهيل والإصلاح بسجون منطقة مكة المكرمة؛ الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح بالمنطقة، تحت شعار "تأهيلهم هدفنا وإصلاحهم نجاحنا"؛ وذلك لمناقشة الأعمال والبرامج المنفذة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي.
وأوضح مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، أن الملتقى ناقش الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتدريب والتعليم داخل الإصلاحيات والسجون، وكيفية الاستفادة منها بالشكل المطلوب، بما يتوافق مع رؤية 2030، وكذلك حاجة سوق العمل.
وأوضح مدير إدارة التأهيل والإصلاح بالمنطقة العقيد صالح القحطاني، أن الملتقى وضع خطة استراتيجية عامة لخطة موحّدة وشاملة لأعمال التأهيل والإصلاح، والوقوف مع الإيجابيات التي وردت في العروض والمناقشات وتعزيزها، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات، وتذليل العقبات أمام تطوير العملية التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات داخل سجون وإصلاحيات المنطقة.
بدوره قدم مدير شعبة الرعاية بسجون المنطقة المقدم ياسر بخش، عرضًا عن منجزات وإحصائيات شعبة الرعاية النصف سنوية، كما قدّم مدير التأهيل والتدريب الرائد مهندس محمد الأحمري عرضًا مماثلًا للتأهيل والتدريب لنفس الفترة. وناقش الحضور العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بالجهد الإصلاحي وتقديم برامج نوعية تتناسب مع الفروقات الفردية والاجتماعية لنزلاء ونزيلات السجون.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 06:29 PM
يناقش الأعمال والبرامج المنفّذة خلال النصف الأول من العام الحاليانطلاق الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح بسجون منطقة مكة
عقدت إدارة التأهيل والإصلاح بسجون منطقة مكة المكرمة؛ الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح بالمنطقة، تحت شعار "تأهيلهم هدفنا وإصلاحهم نجاحنا"؛ وذلك لمناقشة الأعمال والبرامج المنفذة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي.
وأوضح مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، أن الملتقى ناقش الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتدريب والتعليم داخل الإصلاحيات والسجون، وكيفية الاستفادة منها بالشكل المطلوب، بما يتوافق مع رؤية 2030، وكذلك حاجة سوق العمل.
وأوضح مدير إدارة التأهيل والإصلاح بالمنطقة العقيد صالح القحطاني، أن الملتقى وضع خطة استراتيجية عامة لخطة موحّدة وشاملة لأعمال التأهيل والإصلاح، والوقوف مع الإيجابيات التي وردت في العروض والمناقشات وتعزيزها، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات، وتذليل العقبات أمام تطوير العملية التأهيلية والإصلاحية للنزلاء والنزيلات داخل سجون وإصلاحيات المنطقة.
بدوره قدم مدير شعبة الرعاية بسجون المنطقة المقدم ياسر بخش، عرضًا عن منجزات وإحصائيات شعبة الرعاية النصف سنوية، كما قدّم مدير التأهيل والتدريب الرائد مهندس محمد الأحمري عرضًا مماثلًا للتأهيل والتدريب لنفس الفترة. وناقش الحضور العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بالجهد الإصلاحي وتقديم برامج نوعية تتناسب مع الفروقات الفردية والاجتماعية لنزلاء ونزيلات السجون.
، انطلاق الملتقى الأول للتأهيل والإصلاح بسجون منطقة مكة ،
المصدر : الخليج 365
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