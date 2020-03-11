، الهلال يسقط في فخ التعادل أمام ضمك ،

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سقط الفريق الأول بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي (1_1) أمام مضيفه ضمك، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، في إطار الجولة الثانية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة الثامنة عشرة، فيما رفع الهلال رصيده للنقطة 51.
بدأ الشوط الأول وأظهر فريق ضمك تماسكًا في خطوطه ونجاحًا واضحًا لمنظومته الدفاعية في صد الهجمات الزرقاء، فيما لم يُظهر الهلال عزيمة قوية في تسجيل تقدم مبكر.
وعند الدقيقة 39 قدم سلمان الفرج كرة طويلة للمتقدم محمد البريك، عكسها داخل منطقة الجزاء وجدت عمر خريبين الذي سددها، ولكنها ارتدت من الدفاع عادت، وأكملها أندريه كاريلو داخل الشباك.
وعند الدقيقة 42 كرة طويلة ساقطة على مشارف منطقة الجزاء الهلالية، لم يحسن التصرف معها محمد جحفلي لتصل لإيميليو زيلايا، الذي تعامل معها بشكل سليم وسددها في الشباك هدف تعادل.
بعد ذلك أطلق حكم المواجهة صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.
بدأ الشوط الثاني واستمرّ التعادل الايجابي مع أفضلية واضحة لفريق الهلال، وقد سنحت أخطر الفرص عند الدقيقة 76 عبر عمر خريبين، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء واستدار وسددها، ولكن دفاع ضمك أنقذها ببراعة.
وعند الدقيقة 82 ارتقى عمر خريبين لكرة عرضية من كاريلو لكنها اعتلت الخشبات الثلاث.
وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أطاح سالم الدوسري بكرة الفوز بعد تسديدة بعيدة عن الشباك لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.
الهلال ضمك
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 06:27 PM
في افتتاح الجولة 22 من الدوريالهلال يسقط في فخ التعادل أمام ضمك
سقط الفريق الأول بنادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي (1_1) أمام مضيفه ضمك، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، في إطار الجولة الثانية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة الثامنة عشرة، فيما رفع الهلال رصيده للنقطة 51.
بدأ الشوط الأول وأظهر فريق ضمك تماسكًا في خطوطه ونجاحًا واضحًا لمنظومته الدفاعية في صد الهجمات الزرقاء، فيما لم يُظهر الهلال عزيمة قوية في تسجيل تقدم مبكر.
وعند الدقيقة 39 قدم سلمان الفرج كرة طويلة للمتقدم محمد البريك، عكسها داخل منطقة الجزاء وجدت عمر خريبين الذي سددها، ولكنها ارتدت من الدفاع عادت، وأكملها أندريه كاريلو داخل الشباك.
وعند الدقيقة 42 كرة طويلة ساقطة على مشارف منطقة الجزاء الهلالية، لم يحسن التصرف معها محمد جحفلي لتصل لإيميليو زيلايا، الذي تعامل معها بشكل سليم وسددها في الشباك هدف تعادل.
بعد ذلك أطلق حكم المواجهة صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.
بدأ الشوط الثاني واستمرّ التعادل الايجابي مع أفضلية واضحة لفريق الهلال، وقد سنحت أخطر الفرص عند الدقيقة 76 عبر عمر خريبين، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء واستدار وسددها، ولكن دفاع ضمك أنقذها ببراعة.
وعند الدقيقة 82 ارتقى عمر خريبين لكرة عرضية من كاريلو لكنها اعتلت الخشبات الثلاث.
وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أطاح سالم الدوسري بكرة الفوز بعد تسديدة بعيدة عن الشباك لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.
، الهلال يسقط في فخ التعادل أمام ضمك ،
المصدر : الخليج 365
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