محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" كوفيد ١٩، أكدت سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، حيث كانت النتائج سليمة ولله الحمد. فيروس كورونا الجديد 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 06:06 PM Advertisements الفحوص المخبرية تؤكد: سلامة مدير صحة عسير ونجران من "كورونا" الفحوص المخبرية تؤكد: سلامة مدير صحة عسير ونجران من "كورونا" أوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس "كورونا" كوفيد ١٩، أكدت سلامة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، حيث كانت النتائج سليمة ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، الفحوص المخبرية تؤكد: سلامة مدير صحة عسير ونجران من "كورونا" ،

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