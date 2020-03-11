، "فيصل بن بندر" يستقبل رئيس الجمعية السعودية لمكافحة السرطان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على أهم الإنجازات والخدمات المقدمة للمستفيدين

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، سعود بن محمد بن هاجد، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستعرض "ابن هاجد" أبرز الإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمرضى السرطان منذ تأسيسها، والتي تمثلت في عدد من الخدمات؛ كالخدمات الاجتماعية المساندة التي تحتوي على عدة برامج؛ أبرزها الإسكان، والنقل، والدعم المادي، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي كالبرامج الترفيهية، والزيارات وغيرها.

وتقدم الجمعية الخدمات التوعوية والوقائية من خلال برامج الكشف المبكر؛ مثل مركز عبد اللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي التابع للجمعية.

واستعرضت الجمعية المبالغ المادية المقدمة منذ تأسيسها، والبالغة قيمتها أكثر من (171.456.252) ريالًا، في سبيل تحقيق الخدمات البالغ عددها 187.334 خدمة لتحقيق أهداف الجمعية لمساندة المرضى وحرصها على الاستمرارية في علاجهم حتى يتماثلوا.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكّنت من تقديم أكثر من مائة وخمسين ألف خدمة للمرضى.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للقائمين على الجمعية، وأبدى دعمه لبرامج الجمعية ومرضى السرطان، مؤكِّداً أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة مرضى السرطان، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في خدمة المرضى.

وحضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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الأمير فيصل بن بندر رئيس الجمعية السعودية لمكافحة السرطان