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عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات لمعركة عنيفة نشبت بين زرافة صغيرة وبين أسد يقدر وزنه بنحو 286 باوند، واستمرت قرابة ساعتين، فيما صارعت الزرافة للدفاع عن نفسها والفرار من قبضة الأسد، قبل أن ينجح الأسد في طرحها أرضا ويشرع في افتراسها.

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أسد عملاق يفترس ’’زرافة عملاقة’’ ويطرحها أرضًا بخبطة واحدة .. وفي اللحظات الأخيرة انقلبت الأمور رأسًا على عقب (شاهد)

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وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المعركة وقعت في غابة بجنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن الزرافة كان تتجول برفقة والدتها في الغابة، عندما لاحظ وجودهما مجموعة أسود جائعة كانت تتعلم الصيد، وفي البداية حاولت الزرافة الاختباء خلف والدتها من الأسود، لكن غريزتها الدفاعية جعلتهت تحاول الدفاع عن نفسها وتنقض على أسد جاء لافتراسها وتركله في وجهه، ويدخل الاثنان في شجار استمر لساعتين.

وأظهرت بعض اللقطات محاولات الزرافة المستميتة الدفاع عن نفسها أمام الأسد، قبل أن يتمكن الأخير من السيطرة عليها ويطرحها أرضا ويبدأ التهامها في مشهد مروع.