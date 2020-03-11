حقيقة الإفراج عن الشاعر السعودي تركي الميزاني

تداولت وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، خبر تبرئة الأجهزة الأمنية الشاعر السعودي تركي الميزاني من قتل الشاعر شيلوح الشلاحي، الذي أثارت قضيته جدلا واسعا في المملكة.

وتساءل أحد الناشطين في مواقع التواصل تويتر: ياجماعة يرحم والديكم فكونا وعطونا العلم الصحيح ناس تقول طلع براءة وناس تقول الى الحين وناس تقول الغو المحاكمة . من نصدق ومن نخلي.

وقال أحد النشطاء : "إنها اشاعات وتسابية تقول ان تركي كلم الشلاحي اللي انقتل وقال الامير يبيك، راح بعد ما علم زوجته وخنقوه وذبحوه وزيفوا تقرير وفاته عند طبيب وحضروا عزاه اليوم الاول، عقبها صادوا الطبيب من المطار قبل ينحاش وقبضو على تركي والامير معه وطلعو الجثه واعادو تحليلها وسجنوهم". بحسب حديثه.

وأضاف آخر : "لابأس أن شاء الله على أبو نايف وأبن أدم معرض لصدوف الليال والايام أحزننا الخبر لانه عن قامه شعريه من قامات شعر القلطه وعلى قمه من الخلق والتواضع ونشوفه فالقريب العاجل في محافل المحاوره أن شاء الله بخير وصحه وعافيه".

وكتب مغرد آخر : "كيف أنا المجني عليه وكيف صرت الجاني لعنبوا حظك ضبطـت الخلطه السريـه لين من حبك ومن طيشك نسيت اخوانـي صرت أجـي واروح لاهـاذي ولاهذيـه والهوى هو حاكم شعوري وهو سلطاني لاحصل لـي منـه لارحمـه ولاماويـه أشهد أنـه راح فيهـا تركـي الميزانـي ومن يكذبني يعـرف الخلطه..السريـه".

فيما دافع آخر عنه قائلا : "تركي الميزاني من هامات الشعر الشعبي في الوطن العربي ورجل ذو استقامه ورجل يعتمد عليه وواضح وصريح وسوف تتضح الصورة".

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وكتب الناشط نايف البرازي : "الله يفك عوقك يا تركي الميزاني، رايتك بيضاء نقيه عشت حر وستبقي حر وبإذن الواحد الاحد ستعود لاسرتك مرفوع الراس قريبا بإذن الله تعالي شده وتزول".

فيما قال حربان العارضي : "مايقال عن تركي الميزاني في وسائل التواصل الاجتماعي ليس الا امنيات من نعلم حقدهم على ابو نايف وعلى المحبين ان يتصدو للسفله والمنحطين والمعروفه اهدافهم وهي التشكيك بعدالة رجال الاجهزه الامنيه والقضائيه في المملكه. مستغلين الشهره اللتي يتمتع بها هذا الشاعر العلم".

يشار إلى أن تركي عطالله بن شامان بن سميليل القحم الميزاني العوني العبدلي المطيري، نشأ في الجياسر منطقة تتبع لثرب وثرب والجياسر يقعان شرق مهد الذهب في 150كلم تقريبا، وخواله من السماليل من القحومة، وله من الأخوة 8 أفراد وأبيه متزوج من اثنتين.

بدأ تركي الميزاني الشعر منذ أن كان يبلغ من العمر 13 سنة، حيث وجد شاعرنا الفذ تشجيعا قويا من أبيه لقرض الشعر والمشاركه في المحاوره

فأبيه وجده شعار فهو من بيت شعر، ويسكن شاعرنا في الرياض في حي أشبيليه وله بيت أيضا في جده.

ويسمى الشاعر السعودي بـ"تركي 2000" لأن بداياته كانت في المنطقة الغربية عام 2000 وكذلك غنى موال اسمه (العام عام الفين والله يحييه)، وومع ان شاعرنا من محبي الشعر و جدوله ملأن بالمواعيد فلم يترك الأصاله وإرث الأجداد فقد إتخذ له ذودا من الإبل وقد انزلها الأرطاويه وكلها مغاتير.

يذكر أن الشاعر تركي عطاالله بن شامان الميزاني المطيري، والذي يتابعه عبر ”تويتر“ أكثر من 160 ألف متابع، نشأ في الجياسر والتي تقع شرق مهد الذهب وهي إحدى محافظات المدينة المنورة.