هل الوضوء يحمي من فيروس كورونا؟

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، معلومات تفيد بفاعلية الوضوء في الوقاية من فيروس ” كورونا ” المستجد، بدعوى قيام المصلي بالغسل بالمياه ما لا يقل عن 5 مرات يوميا.

وانتشرت تغريدات، لا أصل طبي لها، بأن الفيروس يحتاج من 4 إلى 5 ساعات حتى يؤثر في الجسم، وأثناء ذلك يبقى في المجاري التنفسية كالأنف والفم، في حين يعمل الوضوء على طرد الفيروس قبل بدء ”تفعيله“، وما يدل على ذلك – وفق التغريدات – أن ما بين الصلوات أقل من 4 ساعات (في حين أن الوقت بين صلاتي العشاء والفجر أكثر من 4 ساعات).

ونفت الأكاديمية والمستشارة في التنمية الدكتورة ماجدة غنيم صحة المعلومة المتداولة، مؤكدة أن ما ورد عن الوضوء معلومات ”مغلوطة“ منسوبة لمنظمة الصحة وليست صحيحة، حيث لا يكفي الغسل بالماء للوقاية من الفيروس ويجب استخدام الصابون والمطهرات مع تنظيف الأظافر بالفراشة للوقاية.

كما أكدت مختصة في علم الأحياء أن الغسل بالماء ليس له أي تأثير على الفيروسات والبكتيريا.

إجراءات تنسف الشائعة

شددت منظمة الصحة العالمية في موقعها الرسمي على ضرورة استخدام المطهر الكحولي وفرك اليدين بالصابون وعدم الاكتفاء بالماء.

ورغم زعم ناشطين أن الوضوء يقي من كورونا، فإن العشرات من المسلمين حول العالم أصيبوا بالفيروس، تزامنا مع انتشاره في دول أخرى.

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في ذات السياق ،أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن استئناف العمل في المصانع الرئيسية بمدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كرونا المُستجد (كوفيد 19)، الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وقالت حكومة إقليم هوبي الصيني، في تصريح لها، إنه "سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل". وفقاً لما اورده موقع "عربي21"

وأضافت الحكومة أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

وكشف مسؤول صيني أن الغالبية العظمى من بين أكثر من 50 ألف مريض تعافوا من فيروس كورونا، تلقوا علاجات من الطب الصيني التقليدي قبل مغادرتهم المستشفيات، في ظل عجز العالم عن إيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال نائب رئيس دائرة الطب التقليدي الصيني، يو يان هونغ، في مؤتمر صحفي أن الجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج فيروس "كورونا" المستجد قد أثبت فعاليته من خلال العدد الكبير من المرضى المتعافين.

وأشار إلى أن الطب الصيني التقليدي ساهم في علاج 74603 حالات إصابة مؤكدة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل 92.5 % من إجمالي المتعافين، وفقا للبيانات الرسمية، بحسب موقع روسيا اليوم.