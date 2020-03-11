أفعى سامة تنهي حياة سعودي.. باغتته بلدغة قاتلة خلال إطعامها

أنهت أفعى سامة حياة مواطن سعودي امتهن تربية الأفاعي لمدة تزيد عن 20 عامًا. وتوفي المواطن في العقد الرابع من عمره، بعد تعرضه للدغة من الأفعى السامة التي كان يربيها في منزله بمنطقة جازان.

وبحسب «العربية»، فإن المواطن استهوته تربية الثعابين والأفاعي السامة، وأنواع من الحيوانات منذ 20 عامًا، قبل أن يُحضر الأفعى التي قتلته من جبال جازان إلى منزله قبل شهر تقريبًا؛ حيث يقضي أغلب يومه في رعايتها.

ورغم تحذير أشقائه وأصدقائه من خطورة الأفعى السامة التي أحضرها إلى المنزل، فإن المواطن حافظ على رعايتها، وحين حاول –كعادته- أن يقدم لها الوجبة اليومية، إذ به تباغته بلدغة لم تمهله حتى الوصول إلى المستشفى لإنقاذ حياته.

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